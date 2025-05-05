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17:46, 5 мая 2025Моя страна

Мишустин сыграл на осетинской гармонике

Глава правительства Мишустин сыграл на осетинской гармонике «Священную войну»
Екатерина Ештокина

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сыграл на музыкальном инструменте во время рабочего визита на Северный Кавказ. Соответствующее видео публикует Telegram-канал агентства ТАСС.

На размещенных кадрах глава правительства был запечатлен рядом с подростками, которые держали в руках осетинские гармоники. При этом Мишустин воспроизвел отрывок песни «Священная война» под улыбки присутствующих в помещении.

В апреле сообщалось, что для жителей Челябинска проведут бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной войне в честь празднования Дня Победы. Россияне смогут посмотреть драму Алексея Германа-младшего «Воздух» о подвигах советских летчиков.

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