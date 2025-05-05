Глава правительства Мишустин сыграл на осетинской гармонике «Священную войну»

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сыграл на музыкальном инструменте во время рабочего визита на Северный Кавказ. Соответствующее видео публикует Telegram-канал агентства ТАСС.

На размещенных кадрах глава правительства был запечатлен рядом с подростками, которые держали в руках осетинские гармоники. При этом Мишустин воспроизвел отрывок песни «Священная война» под улыбки присутствующих в помещении.

В апреле сообщалось, что для жителей Челябинска проведут бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной войне в честь празднования Дня Победы. Россияне смогут посмотреть драму Алексея Германа-младшего «Воздух» о подвигах советских летчиков.