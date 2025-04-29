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20:41, 29 апреля 2025Моя страна

В одном российском городе бесплатно покажут фильмы о Великой Отечественной войне

В киноцентре Челябинска бесплатно покажут фильмы о Великой Отечественной войне
Екатерина Ештокина

Фото: Alessia C_Jpg / Unsplash

Для жителей одного российского города проведут бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной войне в честь празднования Дня Победы. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

В киноцентре «Импульс» в Челябинске 9 и 10 мая в 15:00 можно будет посмотреть драму Алексея Германа-младшего «Воздух», рассказывающую о подвигах советских летчиков.

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Помимо этого, россияне смогут увидеть историческую ленту Николая Лебедева «Нюрнберг» о деталях послевоенного суда над нацистскими преступниками в 1945 году.

Ранее в апреле сообщалось, что сотни белых журавлей украсят российский город к Дню Победы. 555 фигур птиц появятся на бульваре Кирова в центре Калуги.

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