В одном российском городе бесплатно покажут фильмы о Великой Отечественной войне

В киноцентре Челябинска бесплатно покажут фильмы о Великой Отечественной войне

Для жителей одного российского города проведут бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной войне в честь празднования Дня Победы. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

В киноцентре «Импульс» в Челябинске 9 и 10 мая в 15:00 можно будет посмотреть драму Алексея Германа-младшего «Воздух», рассказывающую о подвигах советских летчиков.

Помимо этого, россияне смогут увидеть историческую ленту Николая Лебедева «Нюрнберг» о деталях послевоенного суда над нацистскими преступниками в 1945 году.

Ранее в апреле сообщалось, что сотни белых журавлей украсят российский город к Дню Победы. 555 фигур птиц появятся на бульваре Кирова в центре Калуги.