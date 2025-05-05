На Украине арестовали бывшего замглавы офиса Зеленского

Суд отправил под арест бывшего замглавы офиса президента Украины Смирнова

На Украине суд отправил под арест бывшего замглавы Офиса президента Украины Андрея Смирнова с возможностью внесения залога в размере 18 миллионов гривен (около 35,6 миллиона рублей). Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на комментарий пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«На заседании 5 мая Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Смирнову с залога на содержание под стражей с альтернативой залога в 18 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Смирнов занимал должность заместителя главы офиса Зеленского Андрея Ермака с 2019 по 2024 год. Весной прошлого года его заподозрили в незаконном обогащении на почти 14 миллионов гривен.

В апреле 2025 года ему также сообщили о подозрении в отмывании полученных нелегальным путем денег. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, для этого чиновник занимался строительством домов на побережье Одесской области через подставную фирму.

