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12:40, 5 мая 2025Бывший СССР

На Украине арестовали бывшего замглавы офиса Зеленского

Суд отправил под арест бывшего замглавы офиса президента Украины Смирнова
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cristina Chiquin / Reuters

На Украине суд отправил под арест бывшего замглавы Офиса президента Украины Андрея Смирнова с возможностью внесения залога в размере 18 миллионов гривен (около 35,6 миллиона рублей). Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на комментарий пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«На заседании 5 мая Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Смирнову с залога на содержание под стражей с альтернативой залога в 18 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Смирнов занимал должность заместителя главы офиса Зеленского Андрея Ермака с 2019 по 2024 год. Весной прошлого года его заподозрили в незаконном обогащении на почти 14 миллионов гривен.

В апреле 2025 года ему также сообщили о подозрении в отмывании полученных нелегальным путем денег. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, для этого чиновник занимался строительством домов на побережье Одесской области через подставную фирму.

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