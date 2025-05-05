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22:12, 5 мая 2025Наука и техника

Назван эффективный способ уничтожения морских дронов ВСУ

Aviahub: Российские Су-34 уничтожили морские дроны ВСУ с помощью кассетных бомб
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Истребители Су-34 Воздушно-Космических сил (ВКС) России уничтожили украинские морские дроны при помощи кассетных авиабомб. Об этом сообщает Telegram-канал Aviahub.

Утверждается, что самолеты «как в учебном тире» начали топить многоцелевые надводные безэкипажные катера (МБЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого применялись боеприпасы типа РБК-500 ШОАБ-0,5 (Разовая бомбовая кассета шариковой осколочной авиабомбы — прим. «Ленты.ру»)

4 мая сообщалось, что морской дрон ВСУ Magura-V7 сбил российский истребитель Су-30 в акватории Черного моря. БЭК длиной около восьми метров оснащен двумя американскими ракетами AIM-9 Sidewinder.

Ранее стало известно, что российские моряки с гражданского судна спасли экипаж сбитого над Черным морем истребителя. Пилоты успели катапультироваться в 50 километрах от берега.

Вот это да!
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