Президент Украины Владимир Зеленский хочет не дать назвать Курскую область освобожденной от вооруженных сил республики (ВСУ). Этим желанием политика объяснил новые атаки ВСУ на регион российский политолог Сергей Марков в Telegram.
По словам эксперта, продолжающиеся попытки прорваться через российскую границу объясняются лишь этим соображением.
«Зеленский пытается не дать [президенту России Владимиру] Путину на Параде Победы 9 мая сказать, что армия России полностью выбила врага из Курской области», — порассуждал Марков.
Ранее военкор назвал новые возможные места атак ВСУ по российскому приграничью.