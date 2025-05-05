Политолог Марков: Зеленский хочет не дать назвать Курскую область освобожденной

Президент Украины Владимир Зеленский хочет не дать назвать Курскую область освобожденной от вооруженных сил республики (ВСУ). Этим желанием политика объяснил новые атаки ВСУ на регион российский политолог Сергей Марков в Telegram.

По словам эксперта, продолжающиеся попытки прорваться через российскую границу объясняются лишь этим соображением.

«Зеленский пытается не дать [президенту России Владимиру] Путину на Параде Победы 9 мая сказать, что армия России полностью выбила врага из Курской области», — порассуждал Марков.

Ранее военкор назвал новые возможные места атак ВСУ по российскому приграничью.