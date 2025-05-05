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14:01, 5 мая 2025Россия

Новые атаки ВСУ на Курскую область объяснили одним желанием Зеленского

Политолог Марков: Зеленский хочет не дать назвать Курскую область освобожденной
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет не дать назвать Курскую область освобожденной от вооруженных сил республики (ВСУ). Этим желанием политика объяснил новые атаки ВСУ на регион российский политолог Сергей Марков в Telegram.

По словам эксперта, продолжающиеся попытки прорваться через российскую границу объясняются лишь этим соображением.

«Зеленский пытается не дать [президенту России Владимиру] Путину на Параде Победы 9 мая сказать, что армия России полностью выбила врага из Курской области», — порассуждал Марков.

Ранее военкор назвал новые возможные места атак ВСУ по российскому приграничью.

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