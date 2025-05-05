Объявленная в розыск кинокритик сбежала из-под ареста в Европу

Кинокритик Екатерина Барабаш сбежала из-под домашнего ареста в Париж

Кинокритик Екатерина Барабаш (внесена Минюстом в реестр иноагентов), которую обвиняют в распространении фейков о Российской армии, сбежала из-под домашнего ареста в Европу. Об этом стало известно на пресс-конференции «Репортеров без границ», чей сайт заблокирован на территории РФ.

Известно, что сейчас Барабаш находится в Париже, где располагается штаб-квартира организации. В конце февраля ее задержали в Москве и отправили под домашний арест по обвинению в распространении фейков о Российской армии, сама журналистка свою вину признала. 21 апреля Екатерина не явилась на заседание суда, после чего была объявлена в розыск.

Ранее сообщалось, что, по версии следователей, кинокритик Екатерина Барабаш опубликовала в одной из социальных сетей посты, в которых содержалась заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства.