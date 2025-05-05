Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:41, 5 мая 2025Культура

Объявленная в розыск кинокритик сбежала из-под ареста в Европу

Кинокритик Екатерина Барабаш сбежала из-под домашнего ареста в Париж
Андрей Шеньшаков

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Кинокритик Екатерина Барабаш (внесена Минюстом в реестр иноагентов), которую обвиняют в распространении фейков о Российской армии, сбежала из-под домашнего ареста в Европу. Об этом стало известно на пресс-конференции «Репортеров без границ», чей сайт заблокирован на территории РФ.

Известно, что сейчас Барабаш находится в Париже, где располагается штаб-квартира организации. В конце февраля ее задержали в Москве и отправили под домашний арест по обвинению в распространении фейков о Российской армии, сама журналистка свою вину признала. 21 апреля Екатерина не явилась на заседание суда, после чего была объявлена в розыск.

Ранее сообщалось, что, по версии следователей, кинокритик Екатерина Барабаш опубликовала в одной из социальных сетей посты, в которых содержалась заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале совершено вооруженное нападение на экипаж ДПС. Один полицейский погиб, два бандита ликвидированы, двое других скрылись

    Россиянам раскрыли цены на отдых в отелях «все включено» в Крыму

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    Репетитор занимался с 400 учениками и умер от переработок

    В Ватикане назвали число прибывших в Рим для выборов Папы Римского кардиналов

    Сати Казанова потеряла ребенка на раннем сроке

    Экс-депутат назвала условия переименования Волгограда в Сталинград

    На Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину

    Военный раскрыл особенности попытавшейся прорваться под Курском американской техники

    Саудиты повысили цену на нефть для некоторых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости