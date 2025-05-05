Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:38, 5 мая 2025Забота о себе

Перечислены главные ошибки в уходе за зубами

Стоматолог Чепуркова: Для полноценной гигиены рта необходимо 15-30 минут в день
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Filip Rankovic Grobgaard / Unsplash

Пародонтолог, стоматолог-хирург Ольга Чепуркова считает, что 80 процентов людей не умеют правильно очищать зубы от бактериального налета. Главные ошибки в уходе за полостью рта она перечислила в беседе с «Известиями».

Основной проблемой Чепуркова назвала то, что, по мнению многих людей, для здоровья зубов необходимо использовать множество различных средств. На самом деле для хорошей гигиены нужны лишь три вещи: обычная зубная щетка, монопучковая щетка и межзубные ершики, заверила врач. Она добавила, что остальные средства гигиены являются лишь вспомогательными инструментами. «Среднее время, необходимое для полноценной гигиены, — от 15 до 30 минут в день», — заявила Чепуркова.

Стоматолог подчеркнула, что большинство людей тратят на уход за зубами две-три минуты утром и вечером. По ее мнению, этого недостаточно, чтобы убрать бактериальный налет на зубах. Она уточнила, что этот налет незаметен, но его можно окрасить с помощью специальных индикаторов. Для более эффективного ухода она также рекомендовала использовать и другие технологии: ирригаторы и капы для фотодинамической терапии.

Материалы по теме:
Что такое мьюинг? Как правильно делать упражнения для коррекции зубов и овала лица
Что такое мьюинг?Как правильно делать упражнения для коррекции зубов и овала лица
16 июля 2024
Россияне вставляют себе зубы и увеличивают губы дома, чтобы сэкономить на врачах. Как это приводит к жутким последствиям?
Россияне вставляют себе зубы и увеличивают губы дома, чтобы сэкономить на врачах.Как это приводит к жутким последствиям?
25 августа 2023
«Рука и нога были обездвижены» Как виниры портят здоровье и почему люди больше не хотят идеальных улыбок?
«Рука и нога были обездвижены»Как виниры портят здоровье и почему люди больше не хотят идеальных улыбок?
31 октября 2024

Кроме того, Чепуркова убеждена, что большое значение для здоровья зубов имеет питание. Для их естественного очищения она посоветовала чаще есть твердые овощи и фрукты, такие как яблоки, сельдерей или морковь. Еще по ее словам, полезно следить за водным балансом, так как сухость во рту провоцирует там размножение бактерий.

Ранее диетолог Лора Таджан рассказала, что фрукты нельзя считать полноценным уходом за полостью рта. По ее словам, они увеличивают выработку слюны для нейтрализации кислотности, но не очищают зубы от налета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Первые минуты нападения боевиков на полицейских в Махачкале попали на видео

    Путин присвоил звания высших офицеров группе российских военных

    iPhone лишатся экранного выреза

    Возлюбленная Тимати подтвердила беременность на видео в купальнике

    Названы причины резкого падения российского фондового рынка

    Диетолог назвала снижающий риск рака орех

    Глава Дагестана рассказал о состоянии пострадавших из-за перестрелки в Махачкале

    Минздрав привел новые данные о пострадавших при нападении на полицейских в Дагестане

    Роднина оценила физическую форму Путина

    Глава офиса Зеленского надел костюм и приблизился к НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости