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22:59, 5 мая 2025Мир

Победитель первого тура выборов президента Румынии высказался об Украине

Кандидат в президенты Румынии поддержал Трампа и призвал к миру на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alex Nicodim / IMAGO

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» и победитель первого тура выборов президента Румынии Джордже Симион поддержал главу США Дональда Трампа и призвал к миру на Украине. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Мы будем способствовать миру, это единственный способ деэскалации этого конфликта. Помощь оружием невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше. Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа», — высказался политик.

5 мая Симион победил в первом туре президентских выборов. Он набрал 40,96 процента голосов.

Ранее на Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину. «[Победа Симиона] расширит когорту евроскептически настроенных лидеров, в которую уже входят премьер-министры Венгрии и Словакии, в то время как Европа пытается сформулировать свой ответ Трампу», — говорится в статье Reuters.

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