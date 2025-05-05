Победитель первого тура выборов президента Румынии высказался об Украине

Кандидат в президенты Румынии поддержал Трампа и призвал к миру на Украине

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» и победитель первого тура выборов президента Румынии Джордже Симион поддержал главу США Дональда Трампа и призвал к миру на Украине. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Мы будем способствовать миру, это единственный способ деэскалации этого конфликта. Помощь оружием невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше. Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа», — высказался политик.

5 мая Симион победил в первом туре президентских выборов. Он набрал 40,96 процента голосов.

Ранее на Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину. «[Победа Симиона] расширит когорту евроскептически настроенных лидеров, в которую уже входят премьер-министры Венгрии и Словакии, в то время как Европа пытается сформулировать свой ответ Трампу», — говорится в статье Reuters.