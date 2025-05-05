Под Москвой девочка проглотила 15-сантиметровую ложку

В Подмосковье девочка проглотила ложку, она пыталась достать кусок яблока

В Московской области девочка-подросток проглотила 15-сантиметровую ложку. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным канала, это произошло, когда 14-летняя жительница Подмосковья попыталась достать кусок яблока, застрявший у нее в горле. Инородное тело отчетливо видно на рентгеновском снимке, который опубликовал канал.

Сразу после случившегося девочку доставили в Детский клинический центр Рошаля. Извлечение ложки из пищеварительных путей россиянки заняло около часа.

Ранее в Челябинской области хирурги достали из легких местного жителя колокольчик. Инородное тело пробыло в дыхательных путях мужчины около четырех месяцев.