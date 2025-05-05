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15:15, 5 мая 2025Путешествия

Популярная курортная страна захотела запустить прямые рейсы в российский город

Президент Кубы рассказал о запуске прямых рейсов в Санкт-Петербург
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Власти Кубы захотели запустить прямые рейсы из Гаваны в еще один российский город — Санкт-Петербург. Об этом рассказал президент популярной курортной страны Мигель Диас-Канель Бермудес, сообщает РИА Новости.

Так, на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым он заявил, что рассматриваются возможности для осуществления этих планов.

Прямое авиасообщение между столицами России и Кубы, приостановленное во время пандемии, открылось в декабре 2023 года. Тогда впервые по этому маршруту стали летать самолеты «России».

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