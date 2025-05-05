Премьер Румынии подал в отставку

Премьер-министр Румынии Чолаку заявил, что уходит в отставку

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку после заседания совета возглавляемой им Социал-демократической партии заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает Reuters.

«Я предложил коллегам по партии выйти из [правящей] коалиции, что ведет к моей отставке с должности премьер-министра», — сказал политик.

По его словам, действующие министры будут временно выполнять свои обязанности, пока после второго тура президентских выборов не сформируется новое большинство.

Ранее лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии. Он набрал 40,96 процента голосов.

Агентство Reuters предположило, что победа Симиона на выборах может изолировать Румынию, привести к сокращению частных инвестиций в страну и дестабилизировать восточный фланг НАТО, поскольку Симион неоднократно высказывался против военной помощи Украине.