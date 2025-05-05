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17:49, 5 мая 2025Экономика

Раскрыта новая численность населения Москвы

Мэр Собянин: Численность населения Москвы достигла 13,3 миллиона человек
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В начале января 2025 года численность населения Москвы достигла 13,3 миллиона человек. Новое число жителей столицы раскрыл мэр города Сергей Собянин во время доклада президенту России Владимиру Путину.

Глава столицы отметил, что, несмотря на сложности с демографией, в Москве сохраняется естественный прирост населения. По данным Собянина, за 2024 год показатель увеличился на 4,8 тысячи человек и по состоянию на январь 2025-го достиг 13,3 миллиона.

Ранее стало известно, что численность населения России достигает 146,03 миллиона человек. За 2024 год показатель сократился на 0,08 процента, отметили в Росстате. Прирост населения наблюдался в 20 субъектах России. В их числе были регионы Северо-Кавказского, Северо-Западного, Центрального и Уральского федеральных округов.

До этого стало известно, что абсолютное число рождения детей в России приблизилось к одному из самых низких показателей в истории, который зафиксировали в 2000 году.

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