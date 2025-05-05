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17:40, 5 мая 2025Экономика

Российские банки снизили ставки по некоторым вкладам

«Финуслуги»: Средняя ставка по трехмесячному вкладу упала до 19,75 %
Кирилл Луцюк

Фото: Shutterstock / Fotodom

Топ-20 российских банков понизили ставки по некоторым вкладам. Об этом «Ленте.ру» сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Оказалось, что, по данным на 5 мая, средняя ставка по трехмесячному вкладу снизилась до 19,75 процента, по полугодовому — до 19,55 процента, по годовому вкладу — до 18,64 процента. Речь идет о вкладах на 100 тысяч рублей без специальных условий.

Отмечается, что максимальная (22-процентная) ставка по вкладам в топ-20 банках предлагается по трехмесячному вкладу.

Ранее сообщалось, что на 31 марта средняя ставка по трехмесячным вкладам составляла 20,27 процента. Для вкладов на полгода она достигла 20,09 процента, а для годовых — 19,03 процента.

Эксперты полагают, что банковские депозиты останутся привлекательным инструментом для инвестиций, а их потенциальная доходность может превысить ту, которую получат владельцы акций.
По прогнозам, в 2025 году банковский депозит может принести более 20 процентов годовых.

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