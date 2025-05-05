Российские школьницы отравились водкой и веществами на концерте

В Петербурге три школьницы отравились водкой и веществами на концерте рэперов

В Санкт-Петербурге три школьницы отравились водкой и веществами на концерте рэперов Kai Angel и 9mice. Об этом стало известно Telegram-канале «Mash на Мойке».

По данным российского издания, девочек, а также еще одного молодого человека забрали в больницу из клуба «А2». Как утверждает «Mash на Мойке», одна из несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, незнакомец якобы угостил ее водкой в очереди в клубе.

У другой девочки диагностировали отравление психотропными веществами — с собой у нее была ампула, предположительно, с мефедроном. Еще одна учащаяся получила отравление. Кроме того, мужчину госпитализировали с этой же локации после выпитого спиртного, пишет канал.

До этого сообщалось, что в Уфе 12-летняя школьница пришла на безалкогольную вечеринку подростков в танцевальный клуб My Bar и попала в реанимацию. Организаторы мероприятия уверяли, что девочка прошла в бар случайно.