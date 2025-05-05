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20:36, 5 мая 2025Моя страна

Российский Хатико обрел дом и новое имя

Кот Хатико из России нашел новый дом и сменил имя на Яшу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: rai106 / Shutterstock / Fotodom

Кот по кличке Хатико, ставший символом преданности после того, как был брошен хозяином в Кисловодске, наконец обрел дом. Теперь у него новая семья, новое имя и новая жизнь. Об этом сообщает ИА Stavropol.Media со ссылкой на зоозащитницу Елену Джоган.

«Нашего Хатико забрали в семью! Боялись сообщать заранее, так как люди из другого города. Приехали за ним внезапно», — рассказала волонтер. По ее словам, кот хорошо перенес дорогу и уже устроился в квартире, где будет жить один, окруженный заботой.

Коту дали новое имя — Яша, чтобы он смог оставить тяжелое прошлое. Новые хозяева — семья из Ейска — специально приехали за ним, чтобы забрать домой. «Спасибо Людмиле и Юрию, которые приехали специально за ним», — добавила Джоган, поблагодарив всех, кто поддерживал хвостатого питомца в непростой период.

История Хатико началась несколько месяцев назад, когда его заметили в центре Кисловодска. Брошенный прежним владельцем, он продолжал приходить к тому самому месту, где его оставили. Кота не раз пытались приютить горожане, но он сбегал и упорно возвращался обратно.

Когда здоровье животного серьезно ухудшилось, его спасли волонтеры. Кот перенес несколько операций, прошел длительное лечение и реабилитацию. Все это время он жил на передержке и, несмотря на пережитое, остался ласковым и контактным.

Ранее стала известна судьба сброшенной с «Ласточкиного гнезда» кошки Муси. Животное полностью восстановилось после падения с 40-метровой высоты в Черное море и трех суток на скалах без пищи и воды. Теперь Муся живет у ветеринарного врача.

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