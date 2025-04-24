Раскрыта судьба сброшенной с «Ласточкиного гнезда» кошки Муси

Сброшенная с «Ласточкиного гнезда» в Крыму кошка Муся обрела хозяйку

Кошка по кличке Муся, сброшенная с обрыва у замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, полностью восстановилась и теперь живет у ветеринарного врача, рассказала сама специалист Светлана Власенко в беседе с изданием «КП-Крым».

Животное пережило падение с 40-метровой высоты в Черное море и провело почти трое суток на прибрежных скалах без пищи и воды. Кошку обнаружили и спасли сотрудники МЧС. На данный момент Муся прошла курс лечения и чувствует себя удовлетворительно.

«Кошка осталась у меня. Живет она в отдельной комнате лечебницы, что-то вроде ординаторской», — пояснила ветеринар. По ее словам, такое решение принято для того, чтобы избежать споров между теми, кто хотел бы взять животное к себе. А возвращать кошку на территорию «Ласточкина гнезда» сочли небезопасным.

Муся перенесла период восстановления и сейчас готовится к плановой стоматологической операции. «Нужно удалить гнилой коренной зуб. Кошка, когда ест, старается не жевать на его стороне», — сообщила Власенко. Также она отметила, что теперь здоровье печени и поджелудочной железы у животного находится в норме.

По словам хозяйки, питание у кошки сбалансированное. В помещении постоянно находятся свежая вода и корм. В качестве лакомства Муся получает рыбу или морепродукты. При этом, несмотря на проведенное на улице прошлое, домашнее животное проявляет особую избирательность в еде.

Также Власенко рассказала, что Муся редко контактирует с другими животными. «У меня еще есть кот-шотландец. Живут они в разных помещениях, но когда сталкиваются, то особой любви друг к другу не проявляют», — уточнила ветеринар. Отношение к пациентам стационара у Муси также сдержанное.

Ветеринар обеспечила кошке доступ к свежему воздуху, однако все прогулки происходят под контролем. Сейчас Муся предпочитает проводить время на подоконнике в своей комнате, откуда видно лес, горы и море.

Возраст Муси точно неизвестен. «По внешнему виду и состоянию зубов — не больше семи лет. Но сотрудники „Ласточкина гнезда“ показывали фото немецких туристов 2015 года, на которых есть похожая кошка», — добавила Власенко. Она допустила, что на снимке запечатлена мама Муси.

Ранее сообщалось, что мужчину, сбросившего кошку, задержали. Он рассказал, что кошка начала сопротивляться и вырываться, когда он взял ее на руки. На вопрос, зачем он скинул ее со скалы, а не выпустил с рук, тот ответить не смог, пожав плечами. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». Впоследствии выяснилось, что у подозреваемого диагностированы проблемы со здоровьем, его направили в специализированное медицинское учреждение.