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17:13, 5 мая 2025Экономика

Саудиты повысили цену на нефть для некоторых стран

Bloomberg: Саудиты повысили цену нефти на 20 центов для покупателей из Азии
Кирилл Луцюк

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Крупнейшие азиатские покупатели саудовской нефти с июня будут платить на 20 центов больше. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Saudi Aramco.

Речь идет о повышении цен на всю сырую нефть, включая основной сорт Arab Light. До этого ожидалось, что стоимость данного энергоносителя вырастет на 30 центов. Предполагается, что такое подорожание частично компенсирует недавнее снижение цен.

Тогда более высокая добыча ОПЕК+ и глобальная торговая война президента США Дональда Трампа привели к почти 20-процентному падению цен на нефть. Это должно было сказаться на планах Эр-Рияда выполнить амбициозный план Vision 2030 по модернизации экономики. Для того чтобы профинансировать строительство новых туристических курортов, создать рабочие места и обеспечить промышленное развитие, саудитам нужны цены на нефть, превышающие 100 долларов за баррель.

Ранее появился прогноз, что цены на нефть могут опуститься до того уровня, на котором они были в 1980-е годы. Одной из причин этого станет политика Саудовской Аравии по ускорению восстановления добычи нефти. Есть мнение, что стоимость российского экспортного сорта Urals опустится до 30-40 долларов.

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