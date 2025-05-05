Шансы на проведение матча между сборными России и Грузии оценили

Ашветия: Политика не разрешает проводить матч между сборными России и Грузии

Бывший игрок «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия оценил шансы на проведение товарищеского матча между сборными России и Грузии. Его слова передает «Чемпионат».

«Мы, может, и хотели бы этого, да политика не разрешает. Очень плохо, что она проникла в спорт. Если сейчас организовать матч с Россией, половина Грузии обозлится на его участников», — заявил Ашветия. По его мнению, политика сейчас везде и во всем мире творится сумасшествие.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Национальные команды могут проводить только товарищеские матчи.

На лето 2025-го у сборной России запланировано две товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина 6 июня сыграют с Нигерией в московских «Лужниках», а 10 июня проведут матч с Белоруссией в Минске.