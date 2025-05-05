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20:58, 5 мая 2025Культура

Стал известен крестный отец детей Филиппа Киркорова

Певица Алена Кравец заявила, что детей Филиппа Киркорова крестил Андрей Малахов
Андрей Шеньшаков
Алена Кравец

Алена Кравец. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актриса и певица Алена Кравец сообщила, что телеведущий Андрей Малахов был крестным отцом детей Филиппа Киркорова.
Об этом она рассказала в беседе с aif.ru.

По словам Кравец, Малахов также присутствовал на дне рождения артиста, когда он праздновал свое 58-летие.

«Андрей Малахов его кум, крестный отец обоих детей Филиппа. Странно, если бы его не было на дне рождения», — заявила она.

Известно, что у Киркорова двое детей — дочка Алла-Виктория и сын Мартин, которые родились в 2011 и 2012 году соответственно.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров отправил своих детей в Дубай, чтобы научить самостоятельности.

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