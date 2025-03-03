Киркоров объяснил отъезд своих детей в Дубай

Филипп Киркоров отправил своих детей в Дубай, чтобы научить самостоятельности

Певец Филипп Киркоров прокомментировал решение отправить своих детей на учебу в Дубай. Его слова передает kp.ru.

13-летняя Алла-Виктория и 12-летний Мартин сейчас обучаются в швейцарской школе в Дубае. Там же они учились в 2024 году. Как сообщил сам Киркоров, таким образом он приучает детей к самостоятельности.

«Приучаю их к самостоятельности. Со мной каждую неделю созванивается директор школы Эшли. Больше всего проблем с Аллой-Викторией: не хочу учиться, хочу жениться. У них сейчас переходный возраст», — заявил Филипп.

Также артист рассказал о том, как происходит обучение Аллы-Виктории и Мартина.

«Живут в пансионате, как кадетское или суворовское училище. Я вижу, что они научились сами закидывать вещи в стирку, мыть посуду, убираться. Они уже достаточно самостоятельны и готовы к жизни. В конце марта жду их к себе на каникулы», — добавил Киркоров.

Ранее стало известно, что дети певца Филиппа Киркорова вернулись в элитную школу в Дубае.