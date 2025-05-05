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17:48, 5 мая 2025Экономика

Суд отменил взыскание некоторых акций Соликамского завода в пользу государства

Суд в Перми частично удовлетворил жалобы на взыскание акций СМЗ в пользу РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Базирующийся в Перми Семнадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобы более чем 30 миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) по делу об изъятии некоторых акций в пользу государства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Оглашая решение, судья зачитал список акционеров, которых оно касается, и пояснил, что речь идет о тех из них, кто приобретал бумаги на организованных биржевых торгах.

В начале мая 2022 года суд признал незаконной проведенную в начале 90-х годов прошлого века приватизацию Соликамского магниевого завода. Изначально его акции изъяли только у мажоритарных акционеров предприятия, но спустя три месяца прокурор потребовал распространить меры и на остальные ценные бумаги. В 2024 году иск был полностью удовлетворен.

После этого решение обжаловали юридические и физические лица, владеющие четвертью (10,8 тысячи из 41,7 тысячи) истребованных акций. В числе обжаловавших решение была и Мосбиржа. В деле торговая площадка, как и Банк России, глава которого также заявляла об обеспокоенности решением пермского Арбитража, фигурировали в качестве третьих лиц.

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