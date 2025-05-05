Умер чемпион по борьбе и бывший глава киевской ОПГ Авдышев

Чемпион СССР по борьбе и бывший глава киевской ОПГ Авдышев умер

Советский чемпион по борьбе и бывший глава киевской организованной преступной группы (ОПГ) Виктор Авдышев умер. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что мужчина скончался в ночь с 4 на 5 мая. По данным канала, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Авдывшев был двукратным бронзовым призером чемпионата мира по борьбе в 1978 и 1983 годах, а также чемпионом СССР в 1978-м и победителем Спартакиады народов СССР в 1979-м. Он оставил спорт в 1980-х, а в 1989 году организовал в Киеве ОПГ, состоявшую из бывших спортсменов-борцов.

В 1995 году чемпиона арестовали, следствие длилось три года, однако ему удалось бежать в Азербайджан. Его заочно приговорили к четырем годам лишения свободы и объявили в международный розыск.

Ранее в Польше задержали украинку, которая в составе ОПГ продала 56 человеческих почек. В Казахстане ее приговорили к 12 годам тюремного заключения, она была в розыске Интерпола с 2020 года. Жертвами ее действий стали граждане Казахстана, Азербайджана, Армении, Украины, Киргизии и других стран.