В Польше задержали продавшую 56 почек украинку

В Польше задержали украинку, которая в составе ОПГ продала 56 почек

В Польше задержали украинку, которая продала 56 почек в составе организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщает Reuters.

Агентство сообщает, что 35-летнюю Ксению задержали пограничники на железнодорожном переезде с Украиной. В Казахстане ее приговорили к 12 годам тюремного заключения, при этом она была в розыске Интерпола с 2020 года. Сообщается, что ее экстрадируют в Казахстан. Жертвами группировки, в которую входила Ксения, были люди в Казахстане, Армении, Азербайджане, Украине, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Таиланде.

Ранее на Украине задержали похищавшего людей руководителя военкомата. По данным Нацполиции Украины, в месяц члены его группировки зарабатывали на вымогательстве от 100 до 150 тысяч долларов (около 8,5-12,5 миллиона рублей).

До этого в Азербайджане разоблачили банду изготовителей фальшивых украинских документов. Фальшивыми паспортами пользовались, чтобы под видом граждан Украины получить право проживать и претендовать на статус беженца в различных государствах мира.