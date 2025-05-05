Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:14, 5 мая 2025Бывший СССР

В администрации Киева пригрозили разбить лицо журналисту после расследования

Спикер КМВА Ивлев пригрозил журналисту разбить лицо после расследования
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Спикер Киевской военной администрации (КМВА) Евгений Ивлев пригрозил разбить лицо журналисту после расследования об имуществе его отца из Покровского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает Telegram-канал «Украина 24/7».

Журналист опубликовал переписку с чиновником, в которой Ивлев угрожает ему при встрече разбить лицо «со всей казацкой ответственностью». Журналист ответил, что в статье не было обвинений в коррупции, а был только обнародован тот факт, что отец Евгения задекларировал автомобиль на свою жену. Он также предложил спикеру КМВА дать изданию комментарий для публикации. Ивлев отказался от предложения, обвинив автора статьи в непрофессионализме.

Ранее украинский политолог Юрий Романенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен ввести санкции против мэра Киева Виталия Кличко. «Под санкциями уже 8300 человек. Можете не сомневаться, что многие из вас под ними окажутся. На днях введут санкции против Кличко», — сказал он.

До этого стало известно, что украинские власти хотят лишить Виталия Кличко поста мэра Киева и поставить на его место главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. Сообщается, что Ткаченко нужно будет избрать секретарем ведомства, а Кличко отстранить, вменив ему подозрение в каком-либо правонарушении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и Израиль нанесли удары по Йемену

    Телеведущий забыл имя бывшей коллеги во время интервью

    Мадонна с бельем напоказ пришла на день рождения 29-летнего возлюбленного

    На Украине обнесли Верховную Раду колючей проволокой

    На балконе российской квартиры найден мужчина с проломленной головой

    В Венгрии сочли вступление Украины в ЕС опаснее конфликта

    В администрации Киева пригрозили разбить лицо журналисту после расследования

    Найдено новое сходство между Марсом и Землей

    Принц Уильям задумал покарать опального принца Гарри за новое интервью

    Банк России заявил о сокращении международных резервов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости