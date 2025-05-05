Спикер КМВА Ивлев пригрозил журналисту разбить лицо после расследования

Спикер Киевской военной администрации (КМВА) Евгений Ивлев пригрозил разбить лицо журналисту после расследования об имуществе его отца из Покровского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает Telegram-канал «Украина 24/7».

Журналист опубликовал переписку с чиновником, в которой Ивлев угрожает ему при встрече разбить лицо «со всей казацкой ответственностью». Журналист ответил, что в статье не было обвинений в коррупции, а был только обнародован тот факт, что отец Евгения задекларировал автомобиль на свою жену. Он также предложил спикеру КМВА дать изданию комментарий для публикации. Ивлев отказался от предложения, обвинив автора статьи в непрофессионализме.

Ранее украинский политолог Юрий Романенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен ввести санкции против мэра Киева Виталия Кличко. «Под санкциями уже 8300 человек. Можете не сомневаться, что многие из вас под ними окажутся. На днях введут санкции против Кличко», — сказал он.

До этого стало известно, что украинские власти хотят лишить Виталия Кличко поста мэра Киева и поставить на его место главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. Сообщается, что Ткаченко нужно будет избрать секретарем ведомства, а Кличко отстранить, вменив ему подозрение в каком-либо правонарушении.