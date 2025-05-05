Песков: Румынских избирателей лишили права голосовать за фаворита гонки

Несмотря на результаты первого тура президентских выборов в Румынии, где Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион одержал победу, румынские избиратели на выборах президента были лишены возможности отдать свой голос за одного из фаворитов гонки. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Можно сказать одно, что один из фаворитов этих выборов был абсолютно волюнтаристски, собственно, выброшен из гонки предвыборной», — отметил представитель Кремля, имея ввиду снятого с выборов политика Кэлина Джеорджеску.

В марте победивший в первом туре президентской гонки Джеордже Симион заявил, что отклонение Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Румынии кандидатуры Кэлина Джеорджеску на выборах президента страны является продолжением государственного переворота.

Сам Джорджеску назвал снятие своей кандидатуры «прямым ударом по сердцу демократии во всем мире». «В Европе теперь диктатура, в Румынии — тирания!» — высказался он.