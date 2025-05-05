В Раде потребовали опубликовать «тонкие моменты» соглашения с США о недрах

В Верховной Раде потребовали опубликовать полное соглашение о недрах с США

Глава Верховной комиссии Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев потребовал от властей Украины опубликовать весь текст соглашения с США по недрам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Первоисточники, включая технические условия, детали и другие "тонкие моменты", должны быть опубликованы», — написал украинский чиновник.

По его словам, Киеву, возможно, не удалось добиться принятия тех пунктов, на которые изначально был расчет. Гетманцев добавил, что соглашение об исключении будет иметь серьезные последствия для Украины больше, чем его заключение.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Украина и США заключили дополнительные соглашения, их содержание держится в секрете. «Украинское правительство снова врет своим гражданам. Что именно подписали украинские власти с Минфином США, почему это скрывается от общества?» — риторически спросил парламентарий.