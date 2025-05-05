В России допустили появление новинок с Шанхайского автосалона

«Ъ»: Более 10 новинок с Шанхайского автосалона могут появиться в продаже в РФ

Более 10 новинок с Шанхайского автосалона могут появиться в продаже в России. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

В конце апреля-начале мая на автосалоне в Шанхае представили новинки китайских марок Hongqi, GAC, Aito, Voyah, M-Hero, Chery, Jetour, Zeekr, Avatr и Soueast. Новые автомобили не произвели особого впечатления на российских дилеров, однако часть из них может появиться в отечественных салонах, допускают они.

Так, в продажу в России могут поступить гибридный Hongqi H5 и Hongqi L1. Автоконцерн GAC может привезти модель S7, а Aito Seres — кроссоверы М9 и М8. В будущем доступным к покупке могут стать электрический внедорожник Dongfeng M-Hero 817 и модель Voyah Free 318.

В то же время участники рынка отмечают, что запасов новых автомобилей на складах в России хватит на несколько месяцев даже без новых поставок. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) оценивают количество нераспроданных машин в 400 тысяч и говорят о затоваривании почти по всем брендам. В дилере «Рольф» отмечают, что сложнее всего дела обстоят с машинами, ввезенными по параллельному импорту.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин предупредил, что скидки на новые автомобили, которые зачастую предоставляют продавцы, носят временный характер: рассчитывать на то, что скидки станут постоянным явлением не стоит. По его словам, как только излишки со складов распродадут, а поставки придут в соответствие с возможностями рынка, цены на машины снова вырастут, что, в свою очередь, приведет к ослаблению спроса