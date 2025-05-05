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16:33, 5 мая 2025Наука и техника

В России оценили ядерный потенциал Пакистана

«Известия»: В арсенале Пакистана 150 ядерных боеголовок
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stringer / Reuters

Пакистан, который начал работать над собственным ядерным оружием в 1970-е годы, обладает внушительным арсеналом боеголовок. Ядерный потенциал Исламабада оценили «Известия».

Отмечается, что пакистанская программа создания атомной бомбы стартовала в 1972 году, а в 1998-м испытали первый ядерный заряд собственной разработки. Параллельно Исламабад начал работы над созданием средств доставки. Считается, что сегодня у Пакистана 150 боеголовок, которые могут применяться в авиационных средствах поражения и ракетах класса «земля — земля».

«В стране ведутся работы по созданию крылатой ракеты морского базирования. И хотя атомных подводных лодок у страны еще нет, ведутся работы по реализации пуска крылатых ракет с борта обычных дизель-электрических субмарин», — говорится в материале.

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Пакистанская армия также получила мобильные комплексы с баллистическими ракетами Ghaznavi, Abdali, Shaheen-I, Shaheen-II, Shaheen-III. Первые три комплекса обладают дальностью до 300 километров, а Shaheen III с дальностью более 2,7 тысячи километров могут поражать цели на всей территории Индии.

В апреле американское издание The National Interest писало, что многоцелевые истребители Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии приводят в ужас Исламабад, поскольку эти самолеты превосходят пакистанские аналоги.

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