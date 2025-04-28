В США рассказали о пугающих Пакистан Су-30

TNI: Пакистан в ужасе от индийских истребителей Су-30МКИ

Многоцелевые истребители Су-30МКИ Военно-воздушных сил (ВВС) Индии приводят в ужас Пакистан, поскольку эти самолеты превосходят пакистанские аналоги. О пугающих Исламабад самолетах рассказал обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Он допустил, что в случае начала полномасштабного конфликта Су-30МКИ станут одними из первых образцов вооружения, которые задействует Индия. Отмечается, что разработанные в России Су-30МКИ несут различные компоненты производства Индии, Израиля, Франции и других стран. Самолеты получили современную авионику и двигатели с управляемым вектором тяги.

Как пишет издание, Су-30МКИ могут нести до восьми тонн вооружения на 12 точках крепления. В частности, в арсенал самолета входят ракеты класса «воздух — воздух» Р-73 и Р-77, а также сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos.

«Ничто в ВВС Пакистана не может сравниться с этим. И в случае воздушного боя между Су-30МКИ и пакистанскими F-16 или, что еще хуже, истребителями JF-17 местного производства индийские самолеты, скорее всего, одержат безоговорочную победу», — резюмировал Вайхерт.

Ранее в апреле в материале TNI писали, что советский истребитель Су-27, на основе которого построили несколько самолетов, оказал большое влияние на российскую авиацию. Су-27 стал базой для истребителей Су-30, Су-33 и Су-35, а также истребителей-бомбардировщиков Су-34.