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23:22, 5 мая 2025Мир

В Венгрии обеспокоились возможным решением США по Украине

Сийярто: Выход США из переговоров по Украине станет плохой новостью для всех
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Выход США из переговоров по урегулированию конфликта на Украине станет плохой новостью для всех. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что только у американского президента Дональда Трампа может получиться разрешить украинский конфликт, выразив надежду, что тот не откажется от участия в мирном процессе. «Это будет очень плохая новость для всего мира, если Соединенные Штаты откажутся от дипломатического урегулирования, но пока этого не произошло», — отметил министр.

Ранее Трамп допустил выход Вашингтона из переговоров по Украине. Он признался, что иногда приближается к этой черте, однако потом «случаются некоторые вещи», которые останавливают его.

До этого в американском Госдепартаменте предупредили, что США откажутся от роли посредника при отсутствии прогресса в переговорах между Киевом и Москвой.

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