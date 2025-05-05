В Венгрии обеспокоились возможным решением США по Украине

Сийярто: Выход США из переговоров по Украине станет плохой новостью для всех

Выход США из переговоров по урегулированию конфликта на Украине станет плохой новостью для всех. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что только у американского президента Дональда Трампа может получиться разрешить украинский конфликт, выразив надежду, что тот не откажется от участия в мирном процессе. «Это будет очень плохая новость для всего мира, если Соединенные Штаты откажутся от дипломатического урегулирования, но пока этого не произошло», — отметил министр.

Ранее Трамп допустил выход Вашингтона из переговоров по Украине. Он признался, что иногда приближается к этой черте, однако потом «случаются некоторые вещи», которые останавливают его.

До этого в американском Госдепартаменте предупредили, что США откажутся от роли посредника при отсутствии прогресса в переговорах между Киевом и Москвой.