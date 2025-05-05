В Венгрии обеспокоились возможным решением США по Украине

Выход США из переговоров по урегулированию конфликта на Украине станет плохой новостью для всех. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что только у американского президента Дональда Трампа может получиться разрешить украинский конфликт, выразив надежду, что тот не откажется от участия в мирном процессе. «Это будет очень плохая новость для всего мира, если Соединенные Штаты откажутся от дипломатического урегулирования, но пока этого не произошло», — отметил министр.
Ранее Трамп допустил выход Вашингтона из переговоров по Украине. Он признался, что иногда приближается к этой черте, однако потом «случаются некоторые вещи», которые останавливают его.
До этого в американском Госдепартаменте предупредили, что США откажутся от роли посредника при отсутствии прогресса в переговорах между Киевом и Москвой.