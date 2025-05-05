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07:11, 5 мая 2025Силовые структуры

Верховный суд раскрыл размер самой популярной взятки в России

Сумма в 10 тысяч рублей является самым популярным размером взятки в России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixabay

Самым популярным размеров взятки в России является сумма в десять тысяч рублей. Об этом со ссылкой на статистику Судебного департамента Верховного суда сообщает РИА Новости.

По статистике, в 2024 году за мелкое взяточничество в России осудили 2305 человек, среди них 149 женщин и пять рецидивистов ранее судимых за аналогичное преступление. По статье о получении более крупных взяток осудили 1633 человека, в том числе 306 женщин. 710 человек отправили в колонию.

Среди осужденных пять работников суда, 43 прокуратуры и следствия и 500 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что жене экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине в апреле предъявили обвинение по трем эпизодам статьи о посредничестве во взяточничестве.

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