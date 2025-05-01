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08:20, 1 мая 2025Силовые структуры

Жене бывшего мэра Сочи предъявили три эпизода по делу о взятке

Жене экс-мэра Сочи Копайгородской предъявили три эпизода по делу о взятке
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Жене экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине в апреле предъявили обвинение по трем эпизодам статьи о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

14 апреля Копайгородской предъявили обвинение в совершении преступлений по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), трем эпизодам части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») и двум эпизодам по части 2 статьи 309 УК РФ («Подкуп или принуждение к даче показаний»).

Ранее сообщалось, что бывший свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын попал под суд за взятку в размере 1,9 миллиона рублей.

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