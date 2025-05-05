Зеленский встретился со спикером Палаты депутатов Чехии и обсудил членство в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился спикером Палаты депутатов Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в фокусе встречи была поддержка Украины. Помимо этого, политики обсудили будущее Украины в Европейском Союзе (ЕС). Зеленский также заявил об ожидании ужесточения санкций против России. Он поблагодарил парламент Чехии за поддержку страны и ее движения в НАТО и ЕС.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС увеличит помощь Украине, если президент США Дональд Трамп не договорится с российским лидером Владимиром Путиным об урегулировании конфликта. Он добавил, что ЕС может закупить «современное оружие» на 40 миллиардов долларов, которое будет произведено на Украине.

До этого Зеленский обвинил ряд политиков в ЕС в желании получить «лучшее место на Красной площади». Как отмечает издание «Обозреватель», политик, вероятно, имел ввиду премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, выступающих против вступления Украины в союз.

