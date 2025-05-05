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12:53, 5 мая 2025Мир

В ЕС раскрыли новый план по поддержке Украины

Кубилюс: ЕС увеличит помощь Украине, если Трамп не договорится с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) увеличит помощь Украине, если президент США Дональд Трамп не договорится с российским лидером Владимиром Путиным об урегулировании конфликта. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в соцсети Х.

«Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира — значительно увеличив нашу военную поддержку Украины», — отметил еврокомиссар.

Он добавил, что ЕС может закупить «современное оружие» на 40 миллиардов долларов, которое будет произведено на Украине. По словам Кубилюса, такое вооружение будет «примерно вдвое дешевле того, что производится в ЕС или США».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия выделит 910 миллионов евро на развитие оборонной промышленности стран ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиту от беспилотников.

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