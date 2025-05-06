54-летняя Наоми Кэмпбелл опубликовала фото в бикини

54-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала фото в розовом бикини

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала откровенное фото. Снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость разместила фото, на котором предстала в ярко-розовом бикини. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок, подчеркивающих фигуру.

Помимо этого, звезда надела соломенную шляпу и солнцезащитные очки. Образ завершили многочисленны цветные браслеты и длинная цепочка с кулоном.

Ранее в мае Наоми Кэмпбелл со скандалом запретили присутствовать на Met Gala. По словам анонимного источника из окружения звезды, причиной тому стал конфликт с Анной Винтур в 2024 году.