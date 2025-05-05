Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:37, 5 мая 2025Ценности

Наоми Кэмпбелл со скандалом запретили присутствовать на Met Gala

Модели Наоми Кэмпбелл запретили быть на балу Met Gala из-за ссоры с Анной Винтур
Екатерина Ештокина

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Британской супермодели Наоми Кэмпбелл со скандалом запретили присутствовать на предстоящем балу Met Gala. Соответствующую информацию публикует издание The Sun.

По словам анонимного источника из окружения звезд, в сентябре 2024 года Кэмпбелл поссорилась с главным редактором журнала Vogue и организатором Met Gala Анной Винтур. Причиной конфликта стало опоздание манекенщицы на церемонию вручения премии Harlem's Fashion Row, где ее награждали в категории «Икона моды».

Материалы по теме:
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022
«Мне достаточно быть собой» Как Зендея превратилась из простого подростка в самую молодую икону стиля в мире?
«Мне достаточно быть собой»Как Зендея превратилась из простого подростка в самую молодую икону стиля в мире?
6 сентября 2022

Тогда Винтур, которая должна была вручать награду, отказалась ждать Кэмпбелл и покинула сцену, а премию преподнесла главный редактор журнала Harper's Bazaar Самира Наср. «Это была не моя идея, чтобы награду вручала та другая леди. Я бы предпочла эту», — высказалась тогда перед публикой Кэмпбелл.

По словам инсайдера, с тех пор Винтур больше не станет приглашать Кэмпбелл на бал. «Наоми выстрелила себе в ногу. Вы не можете бросить тень на королеву моды и ждать, что пройдете по ее красной ковровой дорожке. Анна не забывает и не прощает. Это не случайно. Если Анна хочет, чтобы вы ушли, вы уходите. Вот так просто», — подчеркнул он.

В мае журналисты Page Six раскрыли новые детали благотворительного бала Met Gala. Среди приглашенных звезд оказались поп-исполнительница Мадонна, композитор Стиви Уандер и певица Дайана Росс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности расстрела полицейских в Махачкале

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    Стало известно о не прекращающихся боях с ВСУ на границе Курской области

    Гуф высказался о поведении Сябитовой фразой «мы офигели»

    У Гузеевой нашли налоговый долг на сумму более миллиона рублей

    У резиденции Путина задержали женщину из Техаса. Что о ней известно?

    Россиянки рассказали о своих интимных переживаниях

    Премьер Чехии раскрыл число поставленных на Украину снарядов

    Список приглашенных в Киев стран Европы сравнили с гитлеровской коалицией

    Блогер Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве в полном объеме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости