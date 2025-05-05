Наоми Кэмпбелл со скандалом запретили присутствовать на Met Gala

Модели Наоми Кэмпбелл запретили быть на балу Met Gala из-за ссоры с Анной Винтур

Британской супермодели Наоми Кэмпбелл со скандалом запретили присутствовать на предстоящем балу Met Gala. Соответствующую информацию публикует издание The Sun.

По словам анонимного источника из окружения звезд, в сентябре 2024 года Кэмпбелл поссорилась с главным редактором журнала Vogue и организатором Met Gala Анной Винтур. Причиной конфликта стало опоздание манекенщицы на церемонию вручения премии Harlem's Fashion Row, где ее награждали в категории «Икона моды».

Тогда Винтур, которая должна была вручать награду, отказалась ждать Кэмпбелл и покинула сцену, а премию преподнесла главный редактор журнала Harper's Bazaar Самира Наср. «Это была не моя идея, чтобы награду вручала та другая леди. Я бы предпочла эту», — высказалась тогда перед публикой Кэмпбелл.

По словам инсайдера, с тех пор Винтур больше не станет приглашать Кэмпбелл на бал. «Наоми выстрелила себе в ногу. Вы не можете бросить тень на королеву моды и ждать, что пройдете по ее красной ковровой дорожке. Анна не забывает и не прощает. Это не случайно. Если Анна хочет, чтобы вы ушли, вы уходите. Вот так просто», — подчеркнул он.

В мае журналисты Page Six раскрыли новые детали благотворительного бала Met Gala. Среди приглашенных звезд оказались поп-исполнительница Мадонна, композитор Стиви Уандер и певица Дайана Росс.