Раскрыты новые детали Met Gala 2025

Page Six: Бал Met Gala 2025 посетят певицы Мадонна и Дайана Росс

Журналисты Page Six раскрыли новые детали благотворительного бала Met Gala, который состоится 5 мая в Нью-Йорке. Подробности опубликованы на сайте издания.

Инсайдеры узнали имена из списка гостей, который стараются держать в секрете вплоть до самого мероприятия. Среди приглашенных оказались поп-исполнительница Мадонна, композитор Стиви Уандер и певица Дайана Росс, а также телезвезда Трейси Росс, певицы Лорин Хилл и Lorde, а также музыканты Биби Рекса, Shaboozey и Фаррелл Уильямс.

К тому же вечер посетят и актеры, в том числе Анджела Бассетт, Деми Мур, Уолтон Гоггинс, Адам Скотт, Эго Нводим и Калеб Маклафлин. Комики Джимми Феллон и Крис Рок также есть в списке гостей Met Gala 2025, добавляют источники.

Бал Met Gala 2025 получил название Superfine: Tailoring Black Style. Выставка будет посвящена нарядам, которые носили чернокожие мужчины в начале XVIII века. Председателями станут рэпер A$AP Rocky, певец Фаррелл Уильямс, автогонщик Льюис Хэмилтон, актер Колман Доминго и баскетболист Леброн Джеймс.