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19:34, 6 мая 2025Ценности

75-летняя Вера Вонг посетила Met Gala в платье с экстремальным вырезом

75-летняя дизайнер Вера Вонг посетила Met Gala в платье с глубоким декольте
Екатерина Ештокина

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Американский дизайнер свадебных платьев Вера Вонг посетила Met Gala в платье с экстремальным вырезом. Соответствующий материал публикует People.

75-летняя знаменитость стала гостьей мероприятия, появившись на публике в белом облегающем макси-платье с глубоким декольте. Наряд был декорирован перьями пудрового оттенка. Кроме того, модельер продемонстрировала новую короткую стрижку.

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Помимо Вонг, в этом году на Met Gala главный редактор журнала моды Vogue Анна Винтур пригласила певицу Шакиру, поп-исполнительницу Мэри Джей Блайдж, рэперш Lizzo и Doechii, а также моделей Амелию Грэй и Эшли Грэм.

Очередной бал Met Gala, на этот раз призванный прославлять стиль чернокожих мужчин начала XVIII века под темой Superfine: Tailoring Black Style («Безупречное: Черный стиль в портновском искусстве»), уже завершился.

Ранее в мае Charli XCX в откровенной юбке также появилась на Met Gala. 32-летняя исполнительница предстала в образе авторства дизайнеров бренда Ann Demeulemeester.

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