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13:14, 6 мая 2025Наука и техника

Германский носитель гиперзвуковых аппаратов проведет воздушную стыковку

ES: Германский самолет AURORA проведет воздушную стыковку
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Unsplash

Носитель гиперзвуковых аппаратов и средство для выведения спутников AURORA, разрабатываемый германской компанией POLARIS Spaceplanes, готовится к проведению своей первой стыковки с воздушным топливозаправщиком. Об этом сообщает издание European Spaceflight (ES).

Беспилотная платформа AURORA предназначена для испытаний гиперзвуковых полетов и, после добавления одноразовой верхней ступени, выведения спутников на околоземную орбиту. Во время взлета и посадки аппарат будет работать с четырьмя турбовентиляторными двигателями. При проведении гиперзвуковых испытаний или запуске полезных грузов на орбиту будут запускаться два двигателя AURORA Aerospike. В настоящее время POLARIS Spaceplanes планирует начать эксплуатационные полеты AURORA в 2028 году.

По данным компании, первые эксперименты по стыковке носителя гиперзвуковых аппаратов начнутся скоро.

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В феврале издание сообщило, что компания POLARIS Spaceplanes получила от Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и поддержке в эксплуатации бундесвера контракт на создание гиперзвукового исследовательского аппарата.

В октябре ES рассказало, что POLARIS Spaceplanes получила разрешение на полеты космоплана MIRA II с ракетным двигателем.

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