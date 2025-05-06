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12:19, 6 мая 2025Экономика

Hyundai зарегистрировал товарные знаки в России

Роспатент в мае зарегистрировал три товарных знака автопроизводителя Hyundai
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai в мае зарегистрировал три товарных знака — Hyundai ix10, Hyundai ix40, Hyundai ix50. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает ТАСС.

Все они внесены в реестр по двенадцатому классу международной классификации товаров и услуг, в который входят автомобили, а также запчасти и аксессуары для них.

Регистрация товарных знаков не связана с планами компании по возвращению на российский рынок, а необходима для их защиты, что является стандартной практикой даже в том случае, когда производитель никогда не приходил в страну.

Ранее компания, прекратившая продажи в России после начала боевых действий на Украине, вынуждена был опровергать сообщения СМИ о скором возвращении. В автопроизводителе указали, что журналисты спутали планы по рынкам СНГ с российским рынком.

В прошлом месяце Hyundai и связанный с ним бренд Kia зарегистрировали более десяти товарных знаков. Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, комментируя эту информацию, подчеркнул, что процедура необходимо для сохранения исключительных прав на бренд и его атрибуты в долгосрочной перспективе.

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