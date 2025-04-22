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15:12, 22 апреля 2025Экономика

Надежды на возвращение в Россию Kia и Hyundai назвали беспочвенными

Замглавы «Авилона» Тюктеев призвал не ждать возвращения в Россию Kia и Hyundai
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Надежды на возвращение в Россию южнокорейских автомобилей Kia и Hyundai лишены оснований, а сообщения о регистрации Роспатентом принадлежащих им товарных знаков ничего не меняют. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

По его словам, речь идет о техническом продлении сроков регистрации, что нужно для сохранения исключительных прав на бренд и его атрибуты в долгосрочной перспективе. Такая процедура нужна для юридической защиты.

«Это стандартная практика, даже при отсутствии активной рыночной деятельности», — подчеркнул эксперт, назвав связанные с фактом регистрации товарных знаков ожидания беспочвенными как минимум на ближайшие год-два.

Ранее стало известно, что Роспатент зарегистрировал более десяти товарных знаков Kia и Hyundai. На этом основании ряд СМИ сделали вывод, что южнокорейские бренды готовятся вернуться в Россию.

До этого южнокорейские журналисты, изучившие планы компании по поставкам на 2025 год, спутали рынок стран СНГ с российским и сообщили о скором возобновлении продаж. В Hyundai были вынуждены опровергнуть эту информацию, подчеркнув, что не строят планов по возвращению в России в обозримом будущем.

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