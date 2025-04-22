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08:08, 22 апреля 2025Экономика

Hyundai защитил товарные знаки в России

Роспатент одобрил регистрацию четырех товарных знаков автопроизводителя Hyundai
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России четыре новых товарных знака, права компании на них защищены до 2034 года. Об этом со ссылкой на базу данных Роспатента пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что связанный с Hyundai бренд Kia добился регистрации шести товарных знаков. Сами заявки были поданы еще в прошлом году, при этом последние три из них — в сентябре.

Таким образом, сам факт регистрации не связан с наметившимся после прихода на пост президента США Дональда Трампа потеплением отношений между Москвой и Вашингтоном и не означает намерения концерна вернуться в Россию в связи с ожиданием отмены санкций.

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