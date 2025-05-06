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16:44, 6 мая 2025Россия

Кадыров прокомментировал свои слова об отставке

Глава Чечни Кадыров об отставке: Не я решаю, буду ли оставаться в должности
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россияне неверно поняли слова главы Чечни Рамзана Кадырова об отставке. Об этом он сам сообщил в Telegram.

Ранее сегодня, 6 мая, распространилось заявление Кадырова, в котором тот признался, что просит об освобождении от занимаемой должности.

По словам Кадырова, не он решает, остаться ли ему в должности руководителя региона. При этом, он не стал опровергать, что обращался с просьбой об отставке в федеральный центр. «Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — (...) Владимир Владимирович Путин», — написал в блоге глава Чечни.

Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю

Рамзан Кадыров

Ранее политолог Станислав Тарасов в беседе с «Лентой.ру» назвал возможных преемников Кадырова.

По его словам, на данный момент очень сложно рассуждать на эту тему, однако таковыми могут стать командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов или один из сыновей Кадырова.

Вот это да!
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