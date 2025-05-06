«Надеюсь, что поддержат». Рамзан Кадыров заявил, что попросился в отставку с поста главы Чечни

Кадыров заявил, что попросился в отставку с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своем уходе в отставку. Он признался, что сам просит об освобождении от занимаемой должности.

Кадыров понадеялся, что его просьбу поддержат, а тот, кто придет на его место, будет продвигать собственные решения.

Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат Рамзан Кадыров глава Чечни

Глава Чечни также рассказал о совете, который ему дал президент России Владимир Путин. Кадыров отметил, что российский лидер порекомендовал ему методику, помогающую справиться со злостью. «Когда ты сильно злой, то нужно лечь спать с этой мыслью. Злость пройдет, и все будет хорошо. Я так и делаю, и все спокойно бывает», — объяснил он.

Названы возможные преемники Кадырова

Политолог Станислав Тарасов назвал возможных преемников Кадырова. По его словам, на данный момент очень сложно рассуждать на эту тему, однако таковыми могут стать командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сын Кадырова или кто-то третий.

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости / POOL

Эксперт считает, что Кадыров находится на своем месте и по своему влиянию и значению перерос Чечню. «Кадыров — негласный лидер Северного Кавказа, его имя хорошо известно на Ближнем Востоке, в исламском мире. Так что теоретически его могли бы перевести куда-то в центр (...) Но более вероятно, к сообщениям о его уходе все же стоит относиться как к пиару», — высказал своем мнение Тарасов.

Он также указал, что в случае отставки решение о преемнике будет принимать не Москва, а сам Кадыров ввиду его колоссальной влиятельности в регионе.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев сообщил, что ничего не слышал о планах главы Чечни освободить занимаемую должность. Он подчеркнул, что на Кадырове многое держится в регионе, в том числе определенный уровень дисциплины и порядка.

А председатель комитета Алексей Диденко, со своей стороны, выразил сомнения в том, что Кадыров действительно просит отправить его в отставку.

В России ходили слухи о пропаже Кадырова

Зимой 2025 года появились слухи о пропаже Кадырова. Чтобы их опровергнуть, исполняющий обязанности главы Чечни, председатель регионального правительства Магомед Даудов записал видео, находясь в гостях у главы региона.

Он сообщил, что заехал к брату и записывает видео для «особо волнующихся псевдожурналистов».

Сам Кадыров также попал в кадр и обратился к подписчикам. «Чай пьем, у нас все хорошо. (…) Я каждый день на мероприятиях, не знаю, где они меня ищут, вчера-позавчера открываем строительные объекты, вручаем транспорт, работаем (…) нужно, бывает, куда-то выехать — выезжаем, а так — дома», — сказал он.

В то же время чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что Кадыров с 13 января официально ушел в отпуск, однако продолжил активно работать, посещая публичные мероприятия.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Кадыров регулярно опровергает информацию об ухудшении здоровья

В сети регулярно появляются новости о плохом самочувствии главы Чеченской Республики. По словам Кадырова, в интернете ему постоянно выдумывают различные заболевания. Однако, указал он, врачи заверяют, что со здоровьем у него все хорошо.

Если я хожу, то живой. Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке. Врачи говорят, что организм как у молодого парня Рамзан Кадыров глава Чечни

Появляющиеся в средствах массовой информации данные о болезнях Кадыров назвал вбросами Запада. Он также предположил, что подобные сообщения распространяют люди, которые «хотят уничтожить наше государство, народы, религии».

Кадыров отметил, что старается правильно питаться и занимается физкультурой. Однако в августе 2024 года глава Чечни признался, что в ходе последней проверки медики выявили у него снижение витамина D в организме.