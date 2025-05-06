Названы вероятные преемники Кадырова

Политолог Тарасов: Выбирать преемника будет сам Кадыров

Назвать вероятного преемника главы Чечни Рамзана Кадырова на данный момент очень сложно — им может стать командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сын Кадырова или кто-то третий, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Станислав Тарасов.

«Кадыров время от времени делает заявления о своем уходе, видимо, руководствуясь какими-то внутренними причинами. Но он на своем месте. И, в общем-то, он перерос по своему влиянию и значению Чечню. Кадыров — негласный лидер Северного Кавказа, его имя хорошо известно на Ближнем Востоке, в исламском мире. Так что, теоретически, его могли бы перевести куда-то в центр, если это не связано с ухудшением здоровья. Но, более вероятно, к сообщениям о его уходе все же стоит относиться как к пиару», — считает Тарасов.

Если слова Кадырова об отставке окажутся не связаны с пиаром и глава Чечни действительно уйдет, преемника, по словам политолога, будет определять не Москва, а сам Кадыров ввиду его колоссального влияния в регионе.

«Он слишком влиятельная фигура, чтобы ему кто-то подсказывал. Затрудняюсь сказать, кем будет преемник. Может, Алаудинов — он заслуженный человек, может — сын Кадырова или кто-то еще. Это будет связано с внутренними раскладами, которые мы не можем знать. Но в любом случае именно мнение самого Кадырова будет решающим», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Кадыров заявил, что просит об освобождении от должности. Так глава Чечни прокомментировал слухи, согласно которым он может уйти в отставку.