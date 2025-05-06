Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг ЕС

Кандидат в президенты Польши Браун сорвал и растоптал флаг Евросоюза

Кандидат в президенты Польши и евродепутат Гжегож Браун сорвал и растоптал флаг Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Polsat.

Отмечается, что инциент произошел в здании министерства промышленности в Катовице, куда политик прибыл как депутат по вопросу «ликвидации польской горнодобывающей промышленности». «Здесь Польша, а не Брюссель! Мы не будем выставлять эмблем враждебных нам организаций», — заявил Браун наблюдавшим за ним сотрудникам учреждения.

Ранее Европарламент проголосовал за лишение Брауна неприкосновенности. В декабре прошлого года он затушил огнетушителем установленную в здании парламента менору — подсвечник на семь свечей, который считается одним из символов иудаизма.

В марте 2025 года Браун также разгромил выставку ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), оставив на стендах надпись: «Остановите пропаганду извращений!»