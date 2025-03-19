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02:04, 19 марта 2025Мир

Кандидат в президенты Польши разгромил выставку ЛГБТ

Кандидат в президенты Польши Браун разгромил выставку ЛГБТ в Ополе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун разгромил выставку ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в городе Ополе. Об этом сообщает TVP Info.

Политик явился на площадь города с баллончиком черной краски. На стендах с продвигающими ЛГБТ плакатами он оставил надпись: «Остановите пропаганду извращений!». Полиция не стала вмешиваться.

Организатор выставки Мачей Крушка предупредил Брауна о готовности подать против него судебный иск с требованием возмещения ущерба за испорченные плакаты.

Ранее парламент Венгрии большинством голосов принял законопроект о запрете проведения в стране ЛГБТ-парадов. «Законопроект объявляет правонарушением проведение или посещение мероприятий, нарушающих закон о "защите детей", которое запрещает пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних», — отмечается в материале агентства.

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