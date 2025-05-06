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09:49, 6 мая 2025Ценности

Кайли Дженнер пришла на Met Gala в платье с глубоким декольте

Телезвезда Дженнер пришла на Met Gala в платье Ferragamo с глубоким декольте
Екатерина Ештокина

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американская телезвезда Кайли Дженнер пришла на ежегодный бал Met Gala в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Page Six.

27-летняя предпринимательница вышла на публику в платье Ferragamo с глубоким декольте, прозрачным корсетным лифом и длинной юбкой с разрезом до бедра.

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Основательница бренда Khy выбрала черные туфли на каблуках в качестве обуви. Свой образ она завершила серьгами Lorraine Schwartz и длинными прозрачными перчатками.

Ранее в мае сообщалось, что Наоми Кэмпбелл со скандалом запретили присутствовать на Met Gala. Причиной стал конфликт с редактором журнала Vogue и организатором бала Анной Винтур в 2024 году.

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