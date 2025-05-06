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20:10, 6 мая 2025Культура

Леонид Якубович сыграет в боди-хорроре от режиссера сериала «Школа»

Валерия Гай Германика заявила, что снимет хоррор с Якубовичем в главной роли
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Режиссер Валерия Гай Германика анонсировала свой новый проект. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам постановщицы, это будет микросериал в жанре боди-хоррор. Также автор сериала «Школа» и фильма «Все умрут, а я останусь» раскрыла исполнителей главных ролей в грядущем проекте.

«Сейчас у нас в производстве находится микросериал, боди-хоррор. В главных ролях — Леонид Якубович и Мария Кончаловская», — написала Валерия.

Ранее стало известно, что Валерия Гай Германика вызвала Сарика Андреасяна на баттл. Темой дебатов двух режиссеров должен был стать кинематограф.

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