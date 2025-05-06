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08:53, 6 мая 2025Мир

Маск решил продолжить судебный процесс против OpenAI

Адвокат Тоберофф: Илон Маск продолжит судебный процесс против OpenAI
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Swanson / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск продолжит судебный процесс против OpenAI и ее главы Сэма Альтмана, несмотря на отказ американской компании от планов по коммерциализации. Об этом заявил адвокат бизнесмена Марк Тоберофф, передает Reuters.

Такое заявление он сделал спустя несколько часов после того, как компания объявила об отказе от планировавшейся реструктуризации. Юрист подчеркнул, что Маск намерен продолжить «вызывающий большой интерес судебный процесс». Тоберофф пояснил, что принципиальность в данном вопросе обоснована тем фактом, что организация была основана как некоммерческая и должна таковой оставаться.

Суд присяжных по данному делу назначен на март 2026 года.

Илон Маск был одним из основателей OpenAI, однако в 2018 году вышел из совета директоров. В августе 2024 года Маск подал в суд новый иск против компании и Сэма Альтмана, которого обозвал мошенником. По его мнению, компания предала цели и задачи, поставленные при ее основании в 2015 году, поскольку перестала фокусироваться «на безопасности и открытости благе человечества».

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